Published By: Manisha | Published: Jan 27, 2026, 05:54 PM (IST)
Instagram, WhatsApp और Facebook की पैरेंट Meta कंपनी जल्द ही अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर ‘Paid Subscription’ प्लान लेकर आ सकती है। ऐसे में अभी तक जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फ्री में कर रहे थे, आने वाले समय में उनके प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ इसी प्रकार की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट की मानें, तो Meta अपने सभी पॉपुलर ऐप्स के लिए पेड फीचर्स लेकर आने वाली है, जिसके जरिए यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Instagram का नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लीक, मिलेंगे ऐसे फीचर्स जो पहले कभी नहीं देखे
TechCrunch की लेटेस्ट रिपोर्ट में Meta कंपनी का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि कंपनी जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर ‘Paid Features’ लेकर आने वाली है। यह फीचर्स Instagram, WhatsApp और Facebook आदि पर उपलब्ध होंगे। शुरुआती दौर पर कंपनी ऑप्शनल पेड फीचर्स लेकर आएगी, जिसमें बाकी की ऐप पूरी तरह से फ्री होने वाली है। और पढें: Instagram क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, अब हिन्दीं ही नहीं इन 5 भाषाओं में भी बना पाएंगे Reels
रिपोर्ट की मानें, तो पेड सब्सक्रिप्शन प्लान आने वाले कुछ महीनों में चुनिंदा जगहों पर रिलीज किए जाएंगे। कंपनी ने फिलहाल पेड फीचर्स की कीमत रिवील नहीं की है। हालांकि, कुछ फीचर्स को छोड़कर कोर ऐप फ्री रहने वाली है। और पढें: Facebook Story में अंजाने में शेयर कर दी गलत फोटो या वीडियो, ऐसे करें Delete
AI फीचर्स- रिपोर्ट के मुताबिक, पेड फीचर्स की बात करें, तो यूजर्स को मेटा का नेक्स्ट जनरेशन AI एजेंट का एक्सेस मिल सकता है, जिसका नाम Manus होगा।
AI Tools- इसके अलावा, क्रिएटर्स को कुछ एडवांस एआई टूल्स मिलेंगे, जिसके जरिए आपको वीडियो एडिटिंग व कॉन्टेंट जनरेशन में मदद मिलेगी।
story views– साथ ही आपको चुपके से किसी की इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप व फेसबुक स्टोरी देखने वाला Anonymous story views फीचर भी मिल सकता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही Meta कंपनी Instagram, WhatsApp और Facebook के लिए पेड फीचर्स लेकर आने वाली है, लेकिन आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकेंगे। इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
