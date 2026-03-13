LinkedIn यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, अब AI तय करेगा आपकी Feed में कौन-सी पोस्ट दिखेगी

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 13, 2026, 01:41 PM (IST)
LinkedIn ने अपने प्लेटफॉर्म के मेन फीड को और बेहतर बनाने के लिए कई बड़े अपडेट की घोषणा की है। कंपनी अब फीड को ज्यादा स्मार्ट और यूजफुस बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है। नए अपडेट के तहत प्लेटफॉर्म में AI-Powered Feed Ranking सिस्टम जोड़ा जा रहा है, जिससे यूजर्स को उनके काम और रुचि से जुड़े ज्यादा रिलेवेंट पोस्ट दिखाई देंगे। इसके साथ ही कंपनी ने ऑटोमेटेड कमेंट्स, एंगेजमेंट बढ़ाने वाले फर्जी तरीकों और बार-बार दोहराए जाने वाले कंटेंट पर भी सख्ती शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रोफेशनल बातचीत को ज्यादा असली, भरोसेमंद और यूजफुल बनाना है।
इस अपडेट का सबसे अहम हिस्सा नया AI-Based कंटेंट रैंकिंग सिस्टम है। कंपनी के अनुसार इसमें जनरेटिव AI मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे Generative Recommenders और LLMs के साथ जोड़ा गया है। यह सिस्टम यह समझने की कोशिश करता है कि किसी पोस्ट का विषय क्या है और यूजर्स की रुचि समय के साथ कैसे बदल रही है। इसके लिए मॉडल कई तरह के संकेतों का एनालिसिस करता है, जैसे यूजर की प्रोफाइल में दी गई जानकारी उनका उद्योग, काम का अनुभव, स्किल्स और लोकेशन। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि यूजर किन पोस्ट्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं और किन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
कंपनी का कहना है कि इन सभी संकेतों को मिलाकर फीड को और तेजी से अपडेट किया जाएगा। अगर कोई यूजर किसी नए विषय में दिलचस्पी दिखाने लगता है या नई चर्चाओं में हिस्सा लेने लगता है, तो AI जल्दी समझ जाएगा और उसी से जुड़े पोस्ट दिखाने लगेगा। इससे यूजर्स को सिर्फ अपने नेटवर्क के लोगों के ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रोफेशनल्स के पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नकली एक्टिविटी को रोकने के लिए भी कदम उठा रहा है।
इसके अलावा कंपनी ऐसे पोस्ट्स की पहुंच भी कम करने की तैयारी कर रही है जो सिर्फ लाइक और कमेंट बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट में लोगों से ‘Yes’ लिखकर कमेंट करने को कहा जाता है या ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जिनका असली मकसद सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। अब ऐसे पोस्ट्स को कम दिखाया जाएगा, साथ ही नए यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कंपनी एक नया ‘Interest Picker’ फीचर भी टेस्ट कर रही है। जब कोई नया यूजर Sign-Up करेगा, तो वह अपने पसंदीदा विषय जैसे लीडरशिप, जॉब सर्च स्किल्स या करियर ग्रोथ चुन सकेगा। इससे शुरुआत से ही उसे उसी तरह के पोस्ट दिखेंगे जो उसके काम के हों।
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