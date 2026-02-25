Published By: Manisha | Published: Feb 25, 2026, 06:11 PM (IST)
Total Lunar Eclipse 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है। अगर आप खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह दिन आपके लिए काफी खास रहने वाला है। 3 मार्च को साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं, जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऐसे में पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और उस पर ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी की छाया पड़ने पर चांद का रंग सफेद से लाल रंग में बदल जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अगर आप खगोलीय घटनाओं में दिसचस्पी रखते हैं, तो यहां जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे चंद्र ग्रहण का अद्भूत नजारा।
जैसे कि हमने बताया यह Total Lunar Eclipse (पूर्ण चंद्र ग्रहण) 3 मार्च को होने वाला है। भारत में इस दिन होलिका दहन भी मनाया जाने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें, तो यह चंद्र ग्रहण 3:20 बजे शुरू होने वाला है, जो कि 6:47 तक जारी रहने वाला है।
अब सवाल यह उठता है कि यह ग्रहण क्या भारत में दिखने वाला है या नहीं… तो जवाब है हां। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा, सूर्य ग्रहण के विपरित चंद्र ग्रहण को सीधे आंखों से देखा जा सकता है। इससे निकलने वाली किरणें आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। वहीं, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। आप दूरबीन व टेलीस्कोप जैसे टूल के जरिए भी सूर्य ग्रहण को देखकर इन्जॉय कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें, तो दिल्ली में 6 बजकर 22 मिनट पर चांद दिखाई देगा, जिसके बाद आप चंद्र ग्रहण को देख सकेंगे।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में इसे आप देख सकेंगे।
पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। दरअसल, चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी चांद व सूरज के बीच आ जाती है, जिसके बाद पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और उसे ग्रहण लगता है। पृथ्वी की छाया पड़ने पर चांद का रंग पूरा लाल हो जाता है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है
अगर आप ऑफिस में या फिर घर से बाहर आकर चंद्र ग्रहण नहीं देख सकते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन पर चंद्र ग्रहण को LIVE देख सकेंगे। दरअसल, Timeanddate के ऑफिशियल YouTube चैनल पर ग्रहण की लाइवस्ट्रीमिंग की जाने वाली है।
