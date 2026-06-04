AC की आउटडोर यूनिट छत पर लगाएं या दीवार पर? जानिए सही जगह, नहीं तो बढ़ेगा बिजली खर्च और कम होगी कूलिंग

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 04, 2026, 12:01 PM (IST)
गर्मी का मौसम शुरू होते ही देशभर में एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ जाती है, खासकर Split AC घरों और ऑफिसों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन AC खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसके आउटडोर यूनिट को आखिर कहां लगाया जाए, दीवार पर या छत पर? यह फैसला सिर्फ जगह की सुविधा पर नहीं, बल्कि AC की कूलिंग, बिजली की खपत और उसकी लाइफ पर भी असर डालता है। गलत जगह पर इंस्टॉलेशन करने से AC की परफॉर्मेंस कमजोर हो सकती है और मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ सकता है।
अगर आपके कमरे के पास खुली और हवादार दीवार उपलब्ध है, तो आउटडोर यूनिट को दीवार पर लगवाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कॉपर पाइप की लंबाई कम रहती है, जिससे गैस का फ्लो बेहतर होता है और कूलिंग तेज मिलती है। साथ ही, कम दूरी होने के कारण इंस्टॉलेशन खर्च भी कम आता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यूनिट के आसपास हवा का सही फ्लो बना रहे। अगर यूनिट किसी बंद या तंग जगह में लगाई जाती है, तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और AC की कूलिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, छत पर आउटडोर यूनिट लगवाना भी कई परिस्थितियों में एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। छत पर खुला वातावरण मिलने से यूनिट को पर्याप्त हवा मिलती है, जिससे वह ज्यादा गर्म नहीं होती और ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा, छत पर लगाने से AC का शोर भी कमरे में कम सुनाई देता है, जो आराम के लिहाज से फायदेमंद है, हालांकि, छत पर इंस्टॉलेशन के दौरान कॉपर पाइप लंबी हो सकती है, जिससे इंस्टॉलेशन खर्च बढ़ सकता है और कुछ मामलों में कूलिंग एफिशिएंसी पर थोड़ा असर भी पड़ सकता है।
एक्सपर्ट्स की मानें तो AC आउटडोर यूनिट को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां सीधी धूप कम पड़े, बारिश का पानी सीधे मशीन पर न जाए और हवा का अच्छा प्रवाह बना रहे। अगर सही जगह का चुनाव किया जाए तो AC लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करता है और बिजली की खपत भी कम रहती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास खुली और सुरक्षित दीवार उपलब्ध है तो वही बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो छत पर इंस्टॉलेशन करना भी एक सुरक्षित और ऑप्शन हो सकता है। सही प्लेसमेंट ही आपके AC की लाइफ और परफॉर्मेंस को तय करता है।
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