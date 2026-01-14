Makar Sankranti 2026: AI से बने WhatsApp Stickers भेजकर दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, जानें कैसे

मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल 14 जनवरी को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व फसल कटाई का प्रतीक है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दिन बड़े होने लगते हैं। लोहड़ी के बाद अब देश के अलग-अलग हिस्सों में मकर संक्रांति की खुशियां देखने को मिल रही हैं। इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं, मैसेज और गिफ्ट भेजते हैं। आजकल ज्यादातर लोग WhatsApp के जरिए लोग स्टिकर, फोटो और खास मैसेज भेजकर त्योहार की बधाई देते हैं। और पढें: WhatsApp ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलेंगे Missed Call Message और Image Animation जैसे शानदार फीचर्स

WhatsApp पर मकर संक्रांति के स्टिकर कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप WhatsApp पर मकर संक्रांति के स्टिकर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले WhatsApp खोलें और किसी भी चैट में जाएं। इसके बाद स्टिकर सेक्शन खोलकर प्लस (+) आइकन पर टैप करें। हालांकि WhatsApp में मकर संक्रांति का कोई अलग से ऑफिशियल स्टिकर पैक मौजूद नहीं है। ऐसे में आपको Google Play Store या Apple App Store पर जाना होगा और वहां ‘Makar Sankranti Stickers’ सर्च करना होगा। यहां कई स्टिकर ऐप्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड किए गए मकर संक्रांति स्टिकर WhatsApp में कैसे जोड़ें?

स्टिकर ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें और जरूरी परमिशन दें, ताकि वह WhatsApp से जुड़ सके। जैसे ही आप अनुमति देते हैं, उस ऐप के स्टिकर पैक अपने आप WhatsApp में जुड़ जाएंगे। इसके बाद आप आसानी से रंग-बिरंगे मकर संक्रांति स्टिकर अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेज सकते हैं। इन स्टिकर्स में पतंग, तिल-गुड़, सूर्य देव और शुभकामनाएं मैसेज देखने को मिल जाएंगे।

AI की मदद से WhatsApp पर मकर संक्रांति के खास स्टिकर कैसे बनाएं?

स्टिकर के अलावा आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी खास मकर संक्रांति की तस्वीरें और शुभकामनाएं बना सकते हैं। इसके लिए WhatsApp में मौजूद Meta AI फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले WhatsApp खोलें और होम स्क्रीन पर दिख रहे Meta AI आइकन पर टैप करें। अब वहां ‘Makar Sankranti images’ या अपनी पसंद का कोई भी मैसेज टाइप करें। कुछ ही सेकंड में AI आपके लिए खूबसूरत तस्वीरें या शुभकामनाएं बना देगा, जिन्हें आप सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं।