India vs Sri Lanka Asia Cup 2023 Final Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच आज 17 सितंबर को एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला होगा। यह मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी। पिछले मैचो की तरह इस मैच के दौरान भी यदि बारिश होती है, तो इसे 18 सितंबर यानी कल के लिए रिजर्व डे पर रखा जाएगा। अगर आप क्रिकेट के डाय हार्ट फैन हैं और एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते, तो यहां जान लें कब और कहां देखें भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह फाइनल महामुकाबला।

India vs Sri Lanka Asia Cup 2023 का फाइनल मैच आज 17 सितंबर रविवार को दोपहर 3 बजे शुरू होगा। जैसे कि हमने बताया यह मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। 2.30 बजे दोनों टीमों के बीच टॉस होगा। कौन-सी टीम पहल बल्लेबाजी करेगी, इसका निर्णय लिया जाएगा।

