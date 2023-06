Aadhaar Card Update: अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, तो उसमें आपको तुरंत लेटेस्ट डेमोग्राफिक अपडेट कराना होगा। UIDAI के मुताबिक, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले जारी किया गया था, तो अब आपको उसमें नया आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ अपडेट कराना होगा। खास बात यह है कि अभी-तक यह सुविधा आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा केवल 14 जून 2023 तक यानी कल तक के लिए ही उपलब्ध है। 15 जून से आपको आधार अपडेट कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Aadhaar card का नया कस्टमर केयर नंबर पेश, झटपट हो जाएगा याद

UIDAI ने मार्च महीने में घोषणा कि थी कि आधार कार्ड धारक 15 मार्च से 14 जून 2023 तक अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। वहीं 14 जून के बाद आधार अपडेट कराने पर आपको 50 रुपये की फीस देनी होगी।

Keep Demographic Details Updated to Strengthen Your #Aadhaar.

If your Aadhaar had been issued 10 years ago & had never been updated – you may now upload Proof of Identity & Proof of Address documents online at https://t.co/CbzsDIBUbs ‘FREE OF COST’ from 15 March – June 14, 2023. pic.twitter.com/CFsKqPc2dm

— Aadhaar (@UIDAI) March 16, 2023