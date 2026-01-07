iPhone पर नहीं ले पाते पूरे पेज का स्क्रीनशॉट, न हो परेशान, अपनाएं आसान तरीका

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 07, 2026, 12:25 PM (IST)
iPhone में स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। इसके लिए हम वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ दबाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम तुकड़ों में इमेज सेव करके उसे सेव करते हैं। अच्छी बात यह है कि आईफोन में एक बार में पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, जिसे इमेज और PDF के रूप में स्टोर किया जा सकता है। और पढें: iPhone 17e मार्केट में जल्द मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक, 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा!
अगर आप iPhone यूजर हैं और आपको फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस गाइड में स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप एक बार में पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। आइए जानते हैं सरल तरीका… और पढें: CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल
आईफोन में कमाल का ‘Full Page’ स्क्रीनशॉट फीचर है, जो पेज का स्क्रीनशॉट लेते वक्त एक्टिव होता है। इसकी मदद से पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। यह गूगल क्रोम और सफारी ऐप को सपोर्ट करता है। और पढें: Apple बना रहा है 200MP कैमरा वाला iPhone, एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कब हो सकता है लॉन्च
1. सबसे पहले फेस आईडी का इस्तेमाल करके आईफोन अनलॉक करें।
2. गूगल क्रोम या सफारी ऐप में जाकर उस पेज को ओपन करिए, जिसका आप पूरा स्क्रीन लेना चाहते हैं।
3. फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाएं।
4. यहां आपको फुल पेज ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए।
5. इसके बाद फोटो या पीडीएफ में से किसी एक विकल्प को चुनें।
6. इतना करते ही स्क्रीनशॉट आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा।
नोट: स्क्रीनशॉट लेने के दौरान टेक्स्ट और हाइलाइट जैसे ऑप्शन टॉप में मिलते हैं। इनके उपयोग से आप स्क्रीनशॉट में जरूरी जानकारी टेक्स्ट के रूप में जोड़ने के साथ हाइलाइट कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईफोन का फुल पेज स्क्रीनशॉट फीचर व्हाट्सएप (WhatsApp) और इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे थर्ड-पार्टी ऐप में काम नहीं करता है। इन ऐप में एक बार पूरे पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है।
