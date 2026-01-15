comscore
ENG

Facebook Story में अंजाने में शेयर कर दी गलत फोटो या वीडियो, ऐसे करें Delete

Facebook Story लोकप्रिय फीचर्स में से एक है। इसके जरिए अपनी फोटो और वीडियो शेयर की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इन्हें डिलीट करने की सुविधा मिलती है। नीचे स्टोरी डिलट करने का प्रोसेस बताया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 15, 2026, 01:07 PM (IST)

Facebook Passkey login

photo icon Facebook Passkey login

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Facebook दिग्गज सोशल मीडिया ऐप है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दोस्तों व परिवार के लोगों से जुड़े रहने के लिए दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कर रही है। इसमें एक से बढ़कर एक फीचर मिलते हैं। इनमें से एक Story फीचर है। यह बहुत पॉपुलर है। इसका यूज करके अपने महत्वपूर्ण पलों को फोटो और वीडियो के रूप में साझा किया जा सकता है। इसमें स्टोरी कस्टामाइज करने के लिए ओवरले जैसे टूल मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इन स्टोरी को डिलीट भी किया जा सकता है। news और पढें: Facebook Messenger का Desktop App बंद, अब केवल वेब से होगी मैसेजिंग

अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और अंजाने में गलत फोटो या फिर वीडियो स्टोरी के तौर पर शेयर कर दी है, तो टेंशन न लें। यहां आपको समाधान मिलेगा। हम आपको इस गाइड में फेसबुक स्टोरी डिलीट करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताएंगे। आइए जानते हैं… news और पढें: Facebook App का आया सबसे बड़ा अपडेट, फीड, सर्च और नेविगेशन सब बदल गया

कैसे करें फेसबुक स्टोरी डिलीट ?

1. सबसे पहले फेसबुक ओपन कर लीजिए।
2. न्यूज फीड में मौजूद स्टोरी सेक्शन में जाएं।
3. स्टोरी पर टैप कीजिए।
4. उस फोटो या वीडियो पर क्लिक करिए, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं।
5. फिर टॉप राइट कॉर्नर में बने थ्री डॉट ऑप्शन को दबाएं।
6. यहां आपको डिलीट फोटो या वीडियो का विकल्प मिलेगा।
7. उस ऑप्शन को दबाते ही स्टोरी डिलीट हो जाएगी। news और पढें: WhatsApp पर आने वाला है नया यूजरनेम फीचर, अब रख सकेंगे Facebook और Instagram जैसा नाम

नोट: आपको बता दें कि फेसबुक स्टोरी में डिलीट की गई फोटो और वीडियो न तो फेसबुक और न ही मैसेंजर पर दिखाई देगी। स्टोरी में किए गए बदलाव दोनों ऐप पर देखने को मिलेंगे।

नवंबर 2025 में आया यह फीचर

दिग्गज टेक जाइंट मेटा ने नवंबर 2025 में फेसबुक यूजर्स के लिए डेटिंग फीचर रोलआउट किया था। यह Tinder या Hinge की तरह कार्य करता है। इस सुविधा के जरिए अपनी डेटिंग प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इसके जरिए दूसरों की प्रोफाइल देखने के साथ म्यूचुअल फ्रेंड, कॉमन इंटरेस्ट और शेयर ग्रुप देखे जा सकते हैं।

Trending Now

इस फीचर का इस्तेमाल 18 से 30 वर्ष के यूजर्स कर रहे हैं। यह फंक्शन दुनिया के 52 देशों में अवेलेबल है, लेकिन इसे अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस फीचर को भारतीय यूजर्स के लिए रिलीज किया जा सकता है।