BSNL ने लॉन्च किए 84 दिनों की वैलिडिटी वाले दो प्रीपेड प्लान, डेली मिलेगा 3GB डेटा

पब्लिक सेक्टर की कंपनी BSNL ने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के ये दोनों प्रीपेड प्लान्स- 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन दोनों प्रीपेड प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ-साथ डेली डेटा ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने इन दोनों प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री SMS और OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आइए, जानते हैं BSNL के इन दोनों प्रीपेड प्लान्स के बारे में…

BSNL के ये दोनों प्रीपेड प्लान्स- 599 रुपये और 769 रुपये की कीमत में आते हैं। इन दोनों प्रीपेड प्लान्स के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा, फ्री SMS, समेत कई ऐड-ऑन बेनिफिट्स मिलेंगे।

599 रुपये वाला प्लान

BSNL के इस प्रीपेड प्लान की कीमत 599 रुपये है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। साथ ही, इसमे फ्री नेशनल रोमिंग का लाभ मिलेगा। डेली यूजर्स को 100SMS का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स को डेली 3GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इसके साथ ऐड ऑन में Zing पर्सनलाइज्ड रिंग बैक टोन (PRBT) टोन का लाभ मिलता है। साथ ही, Astrotell और GameOn का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

769 रुपये वाला प्लान

बीएसएनएल के 769 रुपये वाले वॉइस वाउचर में भी यूजर्स को अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का लाभ मिलेगा। यह प्लान 2GB डेली हाई स्पीड डेटा के साथ आता है। इस प्लान में भी यूजर्स को 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा। इस प्लान में फ्री नेशनल रोमिंग समेत कई ऐड ऑन ऐप्स का फीचर मिलता है। यह प्लान BSNL ट्यून्स के साथ-साथ, EROS Now, Hardy मोबाइल गेम, Lokdhun+Zing और GAMEIUM प्रीमियम गेमिंग ऐप्स का लाभ मिलेगा।

90 दिनों वाला प्लान

BSNL ने इससे पहले 90 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 439 रुपये है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलता है। इस प्लान के साथ कुल मिलाकर 300 फ्री SMS का लाभ मिलता है। हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को डेटा का लाभ नहीं मिलता है। साथ ही, इसमें अन्य किसी ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है।