Vivo Y31 5G पर गजब Offer, मात्र 871 रुपये महीना देकर अभी लाएं घर

Vivo Y31 5G buy on 871 per month emi croma price specification features offer: वीवो वाय 31 5जी पर सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 16, 2026, 05:25 PM (IST)

Vivo Y31 5G (7)zoom icon
18

Vivo Y31 5G Platform

Vivo Y31 में बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 और क्लॉक स्पीड 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz है।

Vivo Y31 5G (1)zoom icon
28

Vivo Y31 5G Battery

Vivo Y31 में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा, हैंडसेट में Accelerometer, Color Temperature, Ambient Light और Proximity जैसे सेंसर मिलते हैं।

Vivo Y31 5G (6)zoom icon
38

Vivo Y31 5G Display

कंपनी ने Vivo Y31 में 6.68 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1608 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Vivo Y31 5Gzoom icon
48

Vivo Y31 5G Connectivity

Vivo Y31 में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ओटीजी, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। हालांकि, इस हैंडसेट में NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया है।

Vivo Y31 5G (5)zoom icon
58

Vivo Y31 5G Camera

वीवो वाय 31 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का मेन और 0.08MP का सेकेंडरी लेंस मिलता है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo Y31 5G (4)zoom icon
68

Vivo Y31 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए Vivo Y31 5G के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, वीडियो, लाइव, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, प्रो, पैनो, डॉक्यू्मेंट और अंडरवॉटर फोटोग्राफी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Vivo Y31 5G (2)zoom icon
78

Vivo Y31 5G Price in India

Vivo Y31 फोन शॉपिंग वेबसाइट Croma पर मौजूद है। इस स्मार्टफोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये है। इसे Diamond Green और Rose Red कलर में खरीदा जा सकता है।

Vivo Y31 5G (3)zoom icon
88

Vivo Y31 5G Deals

Vivo Y31 5G पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह छूट SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस पर 871 रुपये की EMI दी जा रही है।