खुशखबरी! 10,000 रुपये सस्ता हुआ Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा-16GB RAM जैसे 1 नंबर फीचर्स

Vivo X300 Pro 10000 discount offer on Amazon price in India specs 200MP Camera 16GB RAM: वीवो के फोन पर गजब डील। सीधे 10,000 रुपये सस्ता खरीदें फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 22, 2026, 11:04 AM (IST)

Vivo X300 Pro
18

Vivo X300 Pro Display

Vivo X300 Pro में कंपनी ने 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है।

Vivo X300 Pro
28

Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन में Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है।

Vivo X300 Pro
38

Vivo X300 Pro RAM

Vivo X300 Pro कंपनी ने फोन को सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है।

Vivo X300 Pro
48

Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro में कंपनी ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 200MP कैमरा, 50MP कैमरा व 50MP कैमरा का सेटअप मिलता है।

Vivo X300 Pro
58

Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में सेल्फी के लिए भी ग्राहकों को 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Vivo X300 Pro
68

Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro में 6510mAh की जंबो बैटरी दी है। इसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Vivo X300 Pro
78

Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इस फोन को आप सस्ते में खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Pro
88

Vivo X300 Pro Discount

Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी अमेजन से फोन को 1,09,998 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं।