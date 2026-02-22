खुशखबरी! 10,000 रुपये सस्ता हुआ Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा-16GB RAM जैसे 1 नंबर फीचर्स

IND vs SA: बिना JioHotstar सब्सक्रिप्शन के यहां फ्री देखें

IND vs SA live: भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच T20 World Cup 2026 Super 8s मैच आज 22 फरवरी 2026 को खेला जाने वाला है। मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होने वाली है। यहां मैच को देख सकेंगे बिल्कुल फ्री।