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Vivo X300 Pro पर 10,000 रुपये की छूट, 200MP कैमरा फोन पर गजब डील

Vivo X300 Pro 10000 discount offer on Amazon Price in India specs 200MP camera: वीवो के प्रीमियम फोन पर धमाल डील। न करें मिस।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 05, 2026, 10:29 AM (IST)

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Vivo X300 Pro (12)zoom icon
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Vivo X300 Pro Display

Vivo X300 Pro फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है।

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Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है, जिसके साथ आपको लेटेस्ट फीचर्स का एक्सेस मिलता है।

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Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro फोन में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 200Mp का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी और 50MP का ही तीसरा कैमरा मिलता है।

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Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Vivo X300 Pro RAM

Vivo X300 Pro फोन में 16GB RAM व 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।

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Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro में कंपनी ने 6510mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

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Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,998 रुपये है, जिसे अभी आप सिर्फ 1,09,998 रुपये में खरीद सकते हैं।

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Vivo X300 Pro Discount

Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।