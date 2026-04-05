Vivo X300 Pro पर 10,000 रुपये की छूट, 200MP कैमरा फोन पर गजब डील

28 नहीं 1 महीने की वैलिडिटी वाला Jio का नया प्लान

Jio ने अपने यूजर्स को खास तोहफा दिया है। इस तोहफे के तहत कंपनी अपने यूजर्स के लिए 28 दिन नहीं बल्कि 1 महीने की वैलिडिटी वाला प्लान लेकर आई है। आइए जानते हैं प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स।