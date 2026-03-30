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खुशखबरी! 4000 रुपये सस्ता खरीदें Vivo X200 FE 5G, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ बनेंगी धांसू Reels

Vivo X200 FE 5G Price drop 4000 on Amazon 50MP Selfie Camera Price in India specs offer: वीवो के फोन की कीमत हुई धड़ाम। सेल में धांसू ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 30, 2026, 07:45 PM (IST)

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Vivo X200 FE 5G Display

Vivo X200 FE 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.31 इंच की स्क्रीन मिलती है। इस स्क्रीन का रेजलूशन 2640 x 1216 पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 5000 Nits की है।

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Vivo X200 FE 5G Performance

Vivo X200 FE 5G फोन Mediatek Dimensity 9300+ प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

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Vivo X200 FE 5G RAM

Vivo X200 FE 5G में 12GB RAM+ 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के दो ऑप्शन पेश किए हैं।

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Vivo X200 FE 5G Camera

Vivo X200 FE 5G में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा व 5MP का ही सेकेंडरी कैमरा शामिल है। इसके साथ 8MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

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Vivo X200 FE 5G Selfie Camera

Vivo X200 FE 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके साथ सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।

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Vivo X200 FE 5G Battery

Vivo X200 FE 5G में कंपनी ने 6500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलते हैं।

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Vivo X200 FE 5G Price

Vivo X200 FE 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 59,999 रुपये लिस्ट है। अभी इसे आप अमेजन से 54,998 रुपये में खरीद सकते हैं।

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Vivo X200 FE 5G Discount

Vivo X200 FE 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 4000 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।