Vivo V70 Elite फोन पर मिल रहा 5700 रुपये का फाडू डिस्काउंट, हाथ से न जाने दें गजब डील

Vivo V70 Elite gets 5700 discount flipkart offer price in india specification: वीवो वी70 एलीट को धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 27, 2026, 04:43 PM (IST)

Vivo V70 Elite (7)zoom icon
18

Vivo V70 Elite Screen

Vivo V70 Elite फोन 6.59 इंच इंच के फ्लैट AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Vivo V70 Elite (2)zoom icon
28

Vivo V70 Elite Processor

कंपनी ने Vivo V70 Elite में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Adreno 735 GPU मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512GB है और रैम 12GB है।

Vivo V70 Elite (4)zoom icon
38

Vivo V70 Elite Selfie Camera

इस 5जी स्मार्टफोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo V70 Elite (6)zoom icon
48

Vivo V70 Elite Camera

Vivo V70 Elite में Aura लाइट के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का Sony IMX766 प्राइमरी लेंस है। इसका अपर्चर f/1.88 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है।

Vivo V70 Elite (5)zoom icon
58

Vivo V70 Elite Battery

वीवो वी70 एलीट में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसको IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है।

Vivo V70 Elite (3)zoom icon
68

Vivo V70 Elite Other Specs

Vivo V70 Elite स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस की डायमेंशन 157.52×74.33×7.4mm और वजन 194 ग्राम है।

Vivo V70 Elite (1)zoom icon
78

Vivo V70 Elite Price

वीवो का Vivo V70 Elite प्रीमियम और लेटेस्ट फोन है। इस डिवाइस का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 61,999 रुपये में मिल रहा है। इसे Passion Red, Authentic Black और Sand Beige कलर में खरीदा जा सकता है।

Vivo V70 Elitezoom icon
88

Vivo V70 Elite Offers

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से Vivo V70 Elite को 3000 रुपये बैंक डिस्काउंट और 2700 रुपये कैशबैक पर खरीदा जा सकता है। इस तरह पूरे 5700 रुपये का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट को किफायती EMI पर भी घर लाया जा सकता है।