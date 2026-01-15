comscore
ENG
Vivo V60e पर मिल रही धमाकेदार डील, सिर्फ 1633 रुपये महीना देकर बनाएं अपना

Vivo V60e 5G on 1633 emi flipkart offer price specification features: वीवो वी60ई पर धमाकेदार डील ऑफर की जा रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 15, 2026, 02:46 PM (IST)

Vivo V60e (7)zoom icon
18

Vivo V60e Processor

कंपनी ने Vivo V60e में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर दिया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8, प्रोसेस नॉड 4nm और क्लॉक स्पीड 4 × 2.5 GHz + 4 × 2.0 GHz है।

Vivo V60e (2)zoom icon
28

Vivo V60e Display

Vivo V60e फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसकी स्क्रीन की लोकल पीक ब्राइटनेस 1600 nits है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका कलर गेमट P3 है।

Vivo V60ezoom icon
38

Vivo V60e Front Camera

Vivo V60e मोबाइल फोन 50MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 और फील्ड ऑफ व्यू 92 डिग्री है।

Vivo V60e (3)zoom icon
48

Vivo V60e Battery

Vivo V60e में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इस हैंडसेट की डायमेंशन 16.353 × 7.696 × 0.749 cm और वजन 190 ग्राम है।

Vivo V60e (6)zoom icon
58

Vivo V60e Back Camera

V60e के रियर पैनल में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी लेंस लगा है। इसका अपर्चर f/1.88 है। इसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा, हैंडसेट में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है।

Vivo V60e (5)zoom icon
68

Vivo V60e Other Detail

वीवो वी60ई में दो सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ओटीजी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ डिवाइस में Accelerometer, Color Temperature, Ambient Light और Proximity जैसे अहम सेंसर मिलते हैं।

Vivo V60e 5G (1)zoom icon
78

Vivo V60e Price in India

Vivo V60e ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। यह स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में मिल रहा है। इसके 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमश: 29,999 रुपये, 31,999 रुपये और 33,999 रुपये है।

Vivo V60e (4)zoom icon
88

Vivo V60e Deals

वीवो वी60ई मोबाइल फोन पर 2500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस फोन पर 1,633 रुपये प्रति माह तक की EMI मिल रही है। इस पर 29,550 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।