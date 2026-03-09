Vivo V60 5G हुआ 1000 रुपये सस्ता, Quad Curved AMOLED डिस्प्ले, 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मॉडल को यहां से कम दाम में खरीदें

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 09, 2026, 01:33 PM (IST)
Vivo V60 5G में 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलता है, जिसका साइज 6.77 इंच का है। यह Slim Quad Curved AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 120Hz रिफ्रेश सेट व 2392 X 1080 पिक्सल रेजलूशन के साथ आता है।
Vivo V60 5G में परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करेगा। इसके साथ आपको नए ओएस अपडेट्स भी मिलेंगे।
Vivo V60 5G में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट्स शामिल है।
Vivo V60 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।
Vivo V60 5G में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo V60 5G फोन 6500mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है।
Vivo V60 5G फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 50,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी काफी सस्ता मिल रहा है।
Vivo V60 5G के डिस्काउंट पर नजर डालें, तो अभी इसे अमेजन से 43,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए आपको 1000 रुपये का अलग से ऑफ भी मिलने वाला है।
