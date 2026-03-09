Vivo V60 5G हुआ 1000 रुपये सस्ता, Quad Curved AMOLED डिस्प्ले, 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मॉडल को यहां से कम दाम में खरीदें

Apple जल्द ला सकता है सबसे प्रीमियम लैपटॉप

Apple अपने लैपटॉप लाइनअप में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जल्द ही एक नया और बेहद प्रीमियम लैपटॉप MacBook Ultra लॉन्च कर सकती है, कहा जा रहा है कि इसमें पहली बार OLED स्क्रीन और टचस्क्रीन सपोर्ट मिल सकता है।