Vivo V60 5G को मात्र 33,999 रुपये में खरीदने का मौका, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर 3000 रुपये का Discount

कंपनी ने Vivo V60 5G स्मार्टफोन में 6.77 इंच का Slim Quad Curved AMOLED डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले में मल्टी-टच डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही इसमें आपको 1600 Nits ब्राइटनेस मिलेगी।
परफॉर्मेंस के लिए Vivo V60 5G में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
Vivo V60 5G में आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे , जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।
फोटोग्राफी के लिए Vivo V60 5G में तीन रियर कैमरे मिलते हैं। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का तीसरा कैमरा शामिल है।
Vivo V60 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का ही फ्रंट कैमरा मिलेगा।
Vivo V60 5G फोन में दमदार 6500mAh बैटरी मिलती है। इसमें कंपनी ने 90W फ्लैश चार्ज सपोर्ट मिलता है।
Vivo V60 5G फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 41,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, इस मॉडल को आप अभी बेहद ही सस्ते में खरीद सकेंगे।
Vivo V60 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी वीवो के फोन को आप अमेजन से 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का ऑफ मिलेगा। ऐसे में इसे 33,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
