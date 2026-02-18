comscore
Vivo V60 5G को मात्र 33,999 रुपये में खरीदने का मौका, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर 3000 रुपये का Discount

Vivo V60 5G buy at 33999 on Amazon 3000 discount offer 50MP Selfie Camera price in India specs: वीवो वी70 सीरीज से पहले Vivo V60 की कीमत धड़ाम। अभी इतने सस्ते में खरीदें।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 18, 2026, 01:25 PM (IST)

Vivo V60 (4)
Vivo V60 5G Display

कंपनी ने Vivo V60 5G स्मार्टफोन में 6.77 इंच का Slim Quad Curved AMOLED डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले में मल्टी-टच डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही इसमें आपको 1600 Nits ब्राइटनेस मिलेगी।

Vivo V60 (6)
Vivo V60 5G Performance

परफॉर्मेंस के लिए Vivo V60 5G में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

Vivo V60 (5)
Vivo V60 5G RAM

Vivo V60 5G में आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे , जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।

Vivo V60 (2)
Vivo V60 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए Vivo V60 5G में तीन रियर कैमरे मिलते हैं। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का तीसरा कैमरा शामिल है।

Vivo V60 (7)
Vivo V60 5G Selfie Camera

Vivo V60 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का ही फ्रंट कैमरा मिलेगा।

Vivo V60
Vivo V60 5G Battery

Vivo V60 5G फोन में दमदार 6500mAh बैटरी मिलती है। इसमें कंपनी ने 90W फ्लैश चार्ज सपोर्ट मिलता है।

Vivo V60 (3)
Vivo V60 5G Price

Vivo V60 5G फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 41,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, इस मॉडल को आप अभी बेहद ही सस्ते में खरीद सकेंगे।

Vivo V60 (1)
Vivo V60 5G Discount

Vivo V60 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी वीवो के फोन को आप अमेजन से 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का ऑफ मिलेगा। ऐसे में इसे 33,999 रुपये में खरीद सकेंगे।