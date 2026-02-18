Vivo V60 5G को मात्र 33,999 रुपये में खरीदने का मौका, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर 3000 रुपये का Discount

Free Fire Max में डायमंड स्किन और पेट मिल रहे फ्री, ऐसे पाएं

Free Fire Max में डायमंड से लेकर पेट तक फ्री मिल रहे हैं। इन सभी आइटम को पाने का सुनहरा चांस है। इनके लिए आज यानी 18 फरवरी के कोड को रिडीम करना होगा, जिनकी लिस्ट इस खबर में अटैच की गई है। साथ ही, रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है।