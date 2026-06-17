10,000 रुपये से कम में आने वाले शानदार स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद, देखें लिस्ट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 17, 2026, 02:57 PM (IST)
स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियम से लेकर बजट रेंज तक के मोबाइल फोन मौजूद हैं। इनमें Samsung, Lava और Redmi जैसे पॉपुलर ब्रांड के डिवाइस शामिल हैं।
पॉपुलर सेगमेंट की बात करें, तो भारतीय ग्राहकों के बीच अंडर 10,000 बहुत लोकप्रिय हैं। अगर आप भी इस प्राइस सेगमेंट में अपने लिए फोन तलाश रहे हैं, तो यह गैलरी आपके काम की है। यहां 10 हजार से कम के कई शानदार फोन्स के बारे में बताया गया है।
Redmi 14C की कीमत 9,499 रुपये है। इस स्मार्टफोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है। इसके साथ 6GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 6.88 इंच की स्क्रीन और 5160mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है।
लावा बोल्ड एन2 का प्राइस 9,499 रुपये है। इस फोन को अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। इसमें 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 6.75 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन और 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसे IP64 की रेटिंग मिली है।
Ai+ Pulse 1 में 6 जीबी रैम और 128 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इस फोन में T615 चिप और 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसे फ्लिपकार्ट से 9,999 रुपये में घर लाया जा सकता है।
सैमसंग गैलेक्सी एम07 में Android 15 ओएस है। इस फोन को IP54 की रेटिंग मिली है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका डिस्प्ले 6.7 इंच का है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 9,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ अमेजन पर लिस्ट है।
रेडमी 13सी 5जी स्मार्टफोन में 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इस फोन में 1GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर दिया गया है। फोटो और वीडियो के लिए स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 2 दिन तक चलती है। इसे फ्लिपकार्ट से 9,654 रुपये में घर लाया जा सकता है।
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