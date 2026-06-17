10,000 रुपये से कम में आने वाले शानदार स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद, देखें लिस्ट

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Redmi 14C 5G

Redmi 14C की कीमत 9,499 रुपये है। इस स्मार्टफोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है। इसके साथ 6GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 6.88 इंच की स्क्रीन और 5160mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है।