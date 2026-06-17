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10,000 रुपये से कम में आने वाले शानदार स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद, देखें लिस्ट

Smartphone Under 10000 on Amazon Flipkart Check Price in India Specifications: 10,000 रुपये से कम कई स्मार्टफोन मिल रहे हैं, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 17, 2026, 02:57 PM (IST)

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Smartphone Market

स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियम से लेकर बजट रेंज तक के मोबाइल फोन मौजूद हैं। इनमें Samsung, Lava और Redmi जैसे पॉपुलर ब्रांड के डिवाइस शामिल हैं।

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Popular Segment

पॉपुलर सेगमेंट की बात करें, तो भारतीय ग्राहकों के बीच अंडर 10,000 बहुत लोकप्रिय हैं। अगर आप भी इस प्राइस सेगमेंट में अपने लिए फोन तलाश रहे हैं, तो यह गैलरी आपके काम की है। यहां 10 हजार से कम के कई शानदार फोन्स के बारे में बताया गया है।

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Redmi 14C 5G

Redmi 14C की कीमत 9,499 रुपये है। इस स्मार्टफोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है। इसके साथ 6GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 6.88 इंच की स्क्रीन और 5160mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है।

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Lava Bold N2

लावा बोल्ड एन2 का प्राइस 9,499 रुपये है। इस फोन को अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। इसमें 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 6.75 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन और 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसे IP64 की रेटिंग मिली है।

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Ai+ Pulse 1

Ai+ Pulse 1 में 6 जीबी रैम और 128 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इस फोन में T615 चिप और 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसे फ्लिपकार्ट से 9,999 रुपये में घर लाया जा सकता है।

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Samsung Galaxy M07

सैमसंग गैलेक्सी एम07 में Android 15 ओएस है। इस फोन को IP54 की रेटिंग मिली है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका डिस्प्ले 6.7 इंच का है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 9,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ अमेजन पर लिस्ट है।

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REDMI 13c 5G

रेडमी 13सी 5जी स्मार्टफोन में 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इस फोन में 1GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर दिया गया है। फोटो और वीडियो के लिए स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 2 दिन तक चलती है। इसे फ्लिपकार्ट से 9,654 रुपये में घर लाया जा सकता है।

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Moto G14