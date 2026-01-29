यहां 2000 तक गिरी Samsung के फ्लिप फोन की कीमत, खरीदने के लिए अभी लपकें डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 29, 2026, 02:40 PM (IST)
Samsung Galaxy Z Flip5 में मेन स्क्रीन 6.7 इंच की है। इसका रेजलूशन 2640 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ 3.4 इंच का कवर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 लगा है।
कंपनी ने इस फ्लिप फोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen2 प्रोसेसर और Adreno 740 GPU दिया है। इसके साथ हैंडसेट में 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Samsung Galaxy Z Flip5 के बैक में 12MP का वाइड और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस मिलता है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए मोबाइल फोन में 10MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है।
सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए Samsung Galaxy Z Flip5 में 5जी, 4जी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, टाइप-सी पोर्ट और जीपीएस दिया गया है। इस फ्लिप फोन को IPX8 की रेटिंग भी मिली है।
Samsung Galaxy Z Flip5 स्मार्टफोन में 3700mAh की बैटरी मिलती है। इसको वायर और वायरलेस फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
सैमसंग का यह फ्लिप फोन ग्राहकों के लिए Mint, Graphite और Cream कलर में अवेलेबल है। फोल्ड होने पर इस फोन की डायमेंशन 85.1 x 71.9 x 15.1 mm और अनफोल्ड होने पर 165.1 x 71.9 x 6.9 mm है।
Samsung Galaxy Z Flip5 फोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 62,999 रुपये है।
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 को खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 3,025 रुपये प्रति माह की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
