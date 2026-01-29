comscore
यहां 2000 तक गिरी Samsung के फ्लिप फोन की कीमत, खरीदने के लिए अभी लपकें डील

Samsung Galaxy Z Flip5 gets 2000 flipkart discount offer price in india specification: सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ्लिपकार्ट पर सस्ता हो गया है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 29, 2026, 02:40 PM (IST)

Samsung Galaxy Z Flip5 (7)zoom icon
18

Samsung Galaxy Z Flip5 Screen

Samsung Galaxy Z Flip5 में मेन स्क्रीन 6.7 इंच की है। इसका रेजलूशन 2640 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ 3.4 इंच का कवर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 लगा है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (6)zoom icon
28

Samsung Galaxy Z Flip5 Chip

कंपनी ने इस फ्लिप फोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen2 प्रोसेसर और Adreno 740 GPU दिया है। इसके साथ हैंडसेट में 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (3)zoom icon
38

Samsung Galaxy Z Flip5 Camera

Samsung Galaxy Z Flip5 के बैक में 12MP का वाइड और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस मिलता है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए मोबाइल फोन में 10MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (4)zoom icon
48

Samsung Galaxy Z Flip5 Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए Samsung Galaxy Z Flip5 में 5जी, 4जी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, टाइप-सी पोर्ट और जीपीएस दिया गया है। इस फ्लिप फोन को IPX8 की रेटिंग भी मिली है।

Samsung Galaxy Z Flip5zoom icon
58

Samsung Galaxy Z Flip5 Battery

Samsung Galaxy Z Flip5 स्मार्टफोन में 3700mAh की बैटरी मिलती है। इसको वायर और वायरलेस फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (2)zoom icon
68

Samsung Galaxy Z Flip5 Other Details

सैमसंग का यह फ्लिप फोन ग्राहकों के लिए Mint, Graphite और Cream कलर में अवेलेबल है। फोल्ड होने पर इस फोन की डायमेंशन 85.1 x 71.9 x 15.1 mm और अनफोल्ड होने पर 165.1 x 71.9 x 6.9 mm है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (5)zoom icon
78

Samsung Galaxy Z Flip5 Price in India

Samsung Galaxy Z Flip5 फोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 62,999 रुपये है।

Samsung Galaxy Z Flip5 (1)zoom icon
88

Samsung Galaxy Z Flip5 Deals

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 को खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 3,025 रुपये प्रति माह की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।