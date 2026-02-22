Samsung Galaxy S26 Ultra लॉन्च से पहले Samsung Galaxy S25 Ultra हुआ 10,000 रुपये सस्ता, मिस न करें डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 22, 2026, 04:29 PM (IST)
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मूथ डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.9 इंच का है, जिसका रेजलूशन 3120x1440 पिक्सल है। डिस्प्ले में कंपनी ने 2600 Nits की ब्राइटनेस भी मिलेगी।
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है, जो कि एक पावरफुल चिप है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड One UI 7 के साथ आत है, लेकिन आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे।
Samsung Galaxy S25 Ultra में फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 200MP का है। इसके साथ फोन में 50MP का पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है। वहीं, तीसरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। चौथा और आखिरी 10MP का कैमरा सेटअप में शामिल है।
Samsung Galaxy S25 Ultra में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 12GB का सेल्फी कैमरा मिलता है।
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज के दो शानदार ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं।
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग स्पीड भी मिलती है।
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,29,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, बैंक कार्ड के जरिए आपको फोन की खरीद पर शानदार ऑफर भी मिलता है।
Samsung Galaxy S25 Ultra के ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
