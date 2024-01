होम

Samsung Galaxy S24 सीरीज से लेकर Galaxy AI तक, Galaxy Unpacked 2024 इवेंट में रहा ये सब खास

Samsung Galaxy S24 Series launch to Galaxy AI everything announced tonight during Galaxy Unpacked 2024 event: सैमसंग मेगा इवेंट के दौरान सैमसंग गैलेक्सी एस24 सीरीज के साथ-साथ Galaxy AI से पर्दा उठाया गया है। जानें फोन और गैलेक्सी एआई के जुड़े मेन प्वाइंट्स।

Manisha Published:Jan 18, 2024, 02:02 AM | Updated: Jan 18, 2024, 02:02 AM