Realme Narzo 80 Pro 5G को 633 रुपये में लाएं घर, 6000mAh की मिलेगी जंबो बैटरी

Realme Narzo 80 Pro 5G 633 EMI Offer on Amazon Price in India specs 6000mAh battery: रियलमी के फोन पर सुनहरी डील। पहली बार इतने कम में घर ला सकेंगे फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 05, 2026, 09:08 PM (IST)

Realme Narzo 80 Pro
18

Realme Narzo 80 Pro 5G Display

Realme Narzo 80 Pro 5G में 6.77 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसमें आपको 4500 Nits तक की ब्राइटनेस दी जाएगी।

Realme Narzo 80 Pro
28

Realme Narzo 80 Pro SOC

Realme Narzo 80 Pro फोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 पर काम करता है, लेकिन इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं।

Realme Narzo 80 Pro
38

Realme Narzo 80 Pro Camera

Realme Narzo 80 Pro में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

Realme Narzo 80 Pro
48

Realme Narzo 80 Pro Selfie Camera

Realme Narzo 80 Pro में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

Realme Narzo 80 Pro
58

Realme Narzo 80 Pro RAM

Realme Narzo 80 Pro को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।

Realme Narzo 80 Pro
68

Realme Narzo 80 Pro Battery

Realme Narzo 80 Pro में 6000mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। पानी से बचाव के लिए फोन में IP69 रेटिंग मिलती है।

Realme Narzo 80 Pro
78

Realme Narzo 80 Pro Price

Realme Narzo 80 Pro फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 23,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप काफी कम दाम में खरीद सकेंगे।

Realme Narzo 80 Pro
88

Realme Narzo 80 Pro Discount

Realme Narzo 80 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन को अमेजन से 17,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही फोन पर 633 रुपए की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।