Quad Curved AMOLED डिस्प्ले वाले Vivo T4 Ultra 5G पर हजारों रुपये का Discount, यहां से सस्ते में लाएं घर

Quad Curved AMOLED Display featured Vivo T4 Ultra 5G Discount Price in India specs: वीवो के फोन पर धमाकेदार डिस्काउंट। सस्ते में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 07, 2026, 01:34 PM (IST)

Vivo T4 Ultra 5G (4)zoom icon
18

Vivo T4 Ultra 5G Display

Vivo T4 Ultra में 6.67 इंच का Quad Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 2,800 X 1,260 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन में कंपनी ने 5000 Nits की ब्राइटनेस दी है।

Vivo T4 Ultra 5G (7)zoom icon
28

Vivo T4 Ultra 5G Performance

Vivo T4 Ultra 5G फोन MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

Vivo T4 Ultra 5G (1)zoom icon
38

Vivo T4 Ultra 5G RAM

Vivo T4 Ultra 5G को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज जैसे ऑप्शन शामिल हैं।

Vivo T4 Ultra 5Gzoom icon
48

Vivo T4 Ultra 5G Camera

Vivo T4 Ultra 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, 50MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है।

Vivo T4 Ultra 5G (6)zoom icon
58

Vivo T4 Ultra 5G Selfie Camera

Vivo T4 Ultra 5G सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Vivo T4 Ultra 5G (5)zoom icon
68

Vivo T4 Ultra 5G Battery

Vivo T4 Ultra 5G में कंपनी ने 5500mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है। इसमें आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Vivo T4 Ultra 5G (3)zoom icon
78

Vivo T4 Ultra 5G Price

Vivo T4 Ultra 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत Flipkart पर 40,999 रुपये लिस्ट है। इसे आप फ्लिपकार्ट सेल से सस्ते में खरीद सकेंगे।

Vivo T4 Ultra 5G (2)zoom icon
88

Vivo T4 Ultra 5G Discount

Vivo T4 Ultra 5G के ऑफर की बात करें, तो अभी इसे फ्लिपकार्ट से 35,999 रुपये में खरीद सकते हैं। HDFC बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है।