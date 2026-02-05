Oppo Reno15c 5G पर दिल खुश करने वाला ऑफर, 3800 तक की छूट पर मिलेगा 7000mAh बैटरी वाला फोन

Free Fire Max में फ्री मिल रहा Emote-Gold, ऐसे पाएं

Free Fire Max में आज इमोट और गोल्ड समेत कई धमाकेदार आइटम फ्री में मिल रहे हैं। इन सभी को गेमिंग कोड रिडीम करके क्लेम किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये गेमिंग कोड गरेना के रिडीम कोड है, जिन्हें रोज रिलीज किया जाता है। इनसे डायमंड की बचत होती है।