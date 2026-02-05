comscore
Oppo Reno15c 5G पर दिल खुश करने वाला ऑफर, 3800 तक की छूट पर मिलेगा 7000mAh बैटरी वाला फोन

Oppo Reno15c 5G gets 3800 discount on amazon buy 50mp camera 7000mah battery phone: ओप्पो रेनो 15सी की बिक्री शुरू हो गई है। इस पर बंपर छूट मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 05, 2026, 12:23 PM (IST)

Oppo Reno15c 5G Display

Oppo Reno15c में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इस पर AGC DT-STAR D+ प्रोटेक्शन ग्लास लगा है, जिससे इसे अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलती है।

Oppo Reno15c 5G Storage

कंपनी ने Oppo Reno15c स्मार्टफोन को 256GB स्टोरेज के साथ बाजार में उतारा है। इसके साथ हैंडसेट में 12 जीबी तक रैम मिलती है। इसमें ओटीजी और स्टोरेज कार्ड का भी सपोर्ट दिया गया है।

Oppo Reno15c 5G Chip

Oppo Reno15c में बेहतर फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno™ 710@676MHz जीपीयू मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

Oppo Reno15c 5G Camera

Oppo Reno15c को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड, 50MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। इसके कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Oppo Reno15c 5G Selfie Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Oppo Reno15c 5G में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसमें फोटो, वीडियो, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स और रीटच जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Oppo Reno15c 5G Battery

Oppo के इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग मिली है। इसके साथ मोबाइल फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

Oppo Reno15c 5G Price

Oppo Reno15c 5G की बिक्री अमेजन इंडिया से की जा रही है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 37,999 रुपये में मिल रहा है।

Oppo Reno15c 5G Offer

SBI बैंक की ओर से ओप्पो रेनो 15सी पर 3800 रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस हैंडसेट पर 1,336 रुपये तक की EMI मिल रही है। स्मार्टफोन पर 36,099 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।