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6000 रुपये सस्ता खरीदें OPPO Reno 15 Pro Mini, 200MP के साथ फोटोग्राफी होगी शानदार

OPPO Reno 15 Pro Mini Price drop 6000 on Amazon price in India specs 200MP Camera 6200mAh battery: ओप्पो के फोन पर धमाल डील। गजब ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 19, 2026, 04:50 PM (IST)

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OPPO Reno 15 Pro Mini Display

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.39 इंच का है। वहीं, रेजलूशन 1272 x 2772 पिक्सल है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3600 Nits तक की है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Performance

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया है। यह फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini RAM

OPPO Reno 15 Pro Mini को कंपनी ने 12GB RAM + 256GB और 12GB + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने तीन रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें आपको 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Selfie Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Battery

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 6200mAh की बैटरी दी है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Price

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon से 64,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

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OPPO Reno 15 Pro Mini Discount

OPPO Reno 15 Pro Mini के ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 6000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।