6000 रुपये सस्ता खरीदें OPPO Reno 15 Pro Mini, 200MP के साथ फोटोग्राफी होगी शानदार

Free Fire Max लाया लेटेस्ट कोड, पाएं धमाल आइटम आज

Free Fire Max खेलने वालों के लिए आज की खबर बेहद खास है। यहां 19 मार्च के लिए जारी हुए रिडीम कोड बताए गए हैं। इन कोड से कैरेक्टर समेत धमाकेदार आइटम को रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वो भी बिना डायमंड के।