  • Oppo Reno 15 Pro Mini 6499 Discount Offer On Flipkart 200mp Camera 512gb Storage 50mp Front Camera Price In India Specs

OPPO Reno 15 Pro Mini को 6499 रुपये सस्ता खरीदें, मिलेंगे 200MP कैमरा-512GB स्टोरेज-50MP सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स

OPPO Reno 15 Pro Mini 6499 discount offer on Flipkart 200MP Camera 512GB storage 50MP front Camera Price in India specs: ओप्पो के प्रीमियम फोन पर मिल रही सुनहरी डील। ऐसी डील बार-बार नहीं आती।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 12, 2026, 01:19 PM (IST)

OPPO Reno 15 Pro Mini (5)zoom icon
18

OPPO Reno 15 Pro Mini Display

फीचर्स की बात करें, तो OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 6.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 1272 x 2772 पिक्सल होने वाला है। इस डिस्प्ले में आपको 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (2)zoom icon
28

OPPO Reno 15 Pro Mini Performance

परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने OPPO Reno 15 Pro Mini फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है, जिसके साथ कंपनी आपको लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड करेगी।

OPPO Reno 15 Pro Mini (4)zoom icon
38

OPPO Reno 15 Pro Mini RAM

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में कंपनी दो वेरिएंट्स पेश किए हैं। इनमें आपको 12GB RAM + 256GB व 12GB + 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे।

OPPO Reno 15 Pro Mini (7)zoom icon
48

OPPO Reno 15 Pro Mini Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में कंपनी ने 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसके साथ आपको OIS सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, तीसरा भी 50MP का कैमरा है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (6)zoom icon
58

OPPO Reno 15 Pro Mini Selfie Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (3)zoom icon
68

OPPO Reno 15 Pro Mini Battery

OPPO Reno 15 Pro Mini में 6200mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी ने फोन में 80W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट दिया है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (1)zoom icon
78

OPPO Reno 15 Pro Mini Price

OPPO Reno 15 Pro Mini पोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत Flipkart पर 69,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी सस्ते में घर ला सकेंगे।

OPPO Reno 15 Pro Minizoom icon
88

OPPO Reno 15 Pro Mini Discount

OPPO Reno 15 Pro Mini के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन को फ्लिपकार्ट से आप 64,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर आपको बैंक कार्ड के जरिए अलग से 6,499 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।