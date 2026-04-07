OPPO K14x 5G को केवल 735 रुपये महीना देकर ले आएं घर, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 07, 2026, 11:55 AM (IST)
के-सीरीज के इस 5जी स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेलजूलशन 1604 x 720 पिक्सल है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए OPPO K14x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, ARM Mali-G57 GPU और 6 जीबी तक रैम दी गई है। इसके साथ 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकत है।
OPPO K14x फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें पहला 50MP और दूसरा 2MP का पोट्रेट लेंस है। इससे 1080p 60 fps वीडियो शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए OPPO K14x स्मार्टफोन में 5MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें भी 1080p वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।
यह स्मार्टफोन 6500mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसे IP64 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर प्रूफ है।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए OPPO K14x स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इस डिवाइस की डायमेंशन 166.6×78.5×8.61mm और वजन 212 ग्राम है।
OPPO K14x तीन स्टोरेज ऑप्शन में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। इसका 6GB+128GB स्टोरेज और 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट क्रमश: 18,999 रुपये व 14,999 रुपये में मिल रहा है।
ओप्पो के इस 5जी फोन पर 750 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 735 रुपये तक की EMI मिल रही है। इसके अलावा, हैंडसेट पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
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