  • Oppo Find X9 Pro Price Cut 7500 On Amazon Offer 200mp Camera 16gb Ram Phone Price In India Specs Discount Deal

Oppo Find X9 Pro पर धमाकेदार डील, ऑफर में Rs 7500 सस्ता मिल रहा 200MP कैमरा फोन

Oppo Find X9 Pro Price cut 7500 on Amazon offer 200MP Camera 16GB RAM phone Price in India specs discount deal: ओप्पो ने मचाई धूम। प्रीमियम फोन पर फिर आया धमाल डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 12, 2026, 10:21 AM (IST)

Oppo Find X9 Pro Display

Oppo Find X9 Pro में कई धाकड़ फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इस फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का है।

Oppo Find X9 Pro Performance

Oppo Find X9 Pro में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन Android 16 के साथ आता है।

Oppo Find X9 Pro Camera

Oppo Find X9 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 200MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ 2 कैमरे 50MP के हैं।

Oppo Find X9 Pro Selfie Camera

Oppo Find X9 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Oppo Find X9 Pro RAM

Oppo Find X9 Pro फोन में सिंगल 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल पेश किया गया है।

Oppo Find X9 Pro Battery

Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 7500mAh की दमदार बैटरी दी गई है। इसमें आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Oppo Find X9 Pro Price

Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है।

Oppo Find X9 Pro Discount

Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस पर अभी बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।