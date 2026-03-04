Oppo Find X9 Pro पर 7500 रुपये की छूट, 200MP कैमरा वाले फोन पर सुनहरी डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 04, 2026, 12:49 PM (IST)
Oppo Find X9 Pro के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 3600 Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 120Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है, जिसका रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है।
Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया है। साथ ही फोन Android 16 पर काम करता है।
Oppo Find X9 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 200MP का कैमरा मौजूद है। इसके साथ दो 50MP के सेंसर मिलते हैं।
Oppo Find X9 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 16GB RAM दी है। वहीं, स्टोरेज में भी सिंगल ऑप्शन 512GB मिलेगा।
Oppo Find X9 Pro में 7500mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, फोन पर आपको धमाकेदार बैंक कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है।
Oppo Find X9 Pro के ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 7500 रुपये का डिस्काउंट मौजूद है।
