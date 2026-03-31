OPPO के धाकड़ फोन को खरीदने का सही समय अभी, यहां मिल रहा 3000 का फ्लैट Discount

1 अप्रैल से बदल रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के नियम

1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। अब सिर्फ OTP डालकर पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे। RBI ने कहा है कि हर पेमेंट में Two-Factor Authentication (2FA) जरूरी होगा। इसका मतलब है कि पेमेंट करते समय अपनी पहचान दो अलग तरीकों से दिखानी पड़ेगी,