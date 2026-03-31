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OPPO के धाकड़ फोन को खरीदने का सही समय अभी, यहां मिल रहा 3000 का फ्लैट Discount

OPPO F31 Pro 5G Gets 3000 Flat Bank Discount on Amazon India Price Specs Features: ओप्पो एफ31 प्रो पर धमाकेदार डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 31, 2026, 11:55 AM (IST)

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OPPO F31 Pro 5G Battery

OPPO F31 Pro स्मार्टफोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसे 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस डिवाइस में Android 15 पर काम करने वाला ColorOS 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।

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OPPO F31 Pro 5G Screen

ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 6.57 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2372 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन का कलर गेमट 100 प्रतिशत DCI-P3 है।

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OPPO F31 Pro 5G Camera

कंपनी ने फोटो और वीडियो के लिए F-सीरीज के इस स्मार्टफोन में 50MP का OV50D40 लेंस दिया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी मिलता है।

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OPPO F31 Pro 5G Front Camera

OPPO F31 Pro स्मार्टफोन 32MP फ्रंट कैमरा से लैस है। यह Galaxy Core 32E2 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

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OPPO F31 Pro 5G Processor

ओप्पो एफ31 प्रो में MediaTek Dimensity 7300- Energy 4nm प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है। इसके साथ 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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OPPO F31 Pro 5G Other Specs

OPPO F31 Pro फोन में 5जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। इसकी डायमेंशन 158.16×74.99×7.96mm और वजन 190 ग्राम है।

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OPPO F31 Pro 5G Price

यह 5जी स्मार्टफोन पर ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 29,999 रुपये है। इस प्राइस में 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।

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OPPO F31 Pro 5G Offers

OPPO F31 Pro पर 3000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस हैंडसेट पर 1,055 रुपये की EMI मिल रही है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 28,499 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।