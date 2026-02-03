Motorola Razr 60 फ्लिप फोन खरीदने का बेस्ट टाइम, 2500 तक गिरी कीमत, अभी लपकें धांसू डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 03, 2026, 01:17 PM (IST)
मोटोरोला ने अपने फ्लिप फोन Motorola Razr 60 में 6.96 इंच की मेन FHD+ pOLED LTPO स्क्रीन दी है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इसके साथ 3.63 इंच का बाहरी डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus लगा है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए Motorola Razr 60 में MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके साथ 8GB LPDDR4X रैम और 256GB की इंटनल स्टोरेज दी गई है।
Motorola Razr 60 में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Motorola Razr 60 में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
मोटोरोला के इस फ्लिप स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 30 वॉट टर्बो फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस डिवाइस को IP48 रेटिंग दी गई है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Motorola Razr 60 में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ फोन में Dolby Atmos वाले Stereo speakers मिलते हैं।
यह फ्लिप स्मार्टफोन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 49,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से Motorola Razr 60 खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1758 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
