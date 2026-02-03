comscore
Motorola Razr 60 फ्लिप फोन खरीदने का बेस्ट टाइम, 2500 तक गिरी कीमत, अभी लपकें धांसू डील

Motorola Razr 60 gets 2500 Discount Flipkart Price in India Specification Features: मोटोरोला रेजर 60 पर छप्परफाड़ डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 03, 2026, 01:17 PM (IST)

Motorola Razr 60 (15)zoom icon
18

Motorola Razr 60 Screen

मोटोरोला ने अपने फ्लिप फोन Motorola Razr 60 में 6.96 इंच की मेन FHD+ pOLED LTPO स्क्रीन दी है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इसके साथ 3.63 इंच का बाहरी डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus लगा है।

Motorola Razr 60 (12)zoom icon
28

Motorola Razr 60 Chipset

बेहतर फंक्शनिंग के लिए Motorola Razr 60 में MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके साथ 8GB LPDDR4X रैम और 256GB की इंटनल स्टोरेज दी गई है।

Motorola Razr 60 (11)zoom icon
38

Motorola Razr 60 Camera

Motorola Razr 60 में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Motorola Razr 60 (10)zoom icon
48

Motorola Razr 60 Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Motorola Razr 60 में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

Motorola Razr 60 (13)zoom icon
58

Motorola Razr 60 Battery

मोटोरोला के इस फ्लिप स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 30 वॉट टर्बो फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस डिवाइस को IP48 रेटिंग दी गई है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Motorola Razr 60 (9)zoom icon
68

Motorola Razr 60 Other Details

Motorola Razr 60 में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ फोन में Dolby Atmos वाले Stereo speakers मिलते हैं।

Motorola Razr 60 (14)zoom icon
78

Motorola Razr 60 Price in India

यह फ्लिप स्मार्टफोन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 49,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।

Motorola Razr 60 (8)zoom icon
88

Motorola Razr 60 Deals

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से Motorola Razr 60 खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1758 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।