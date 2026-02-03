Motorola Razr 60 फ्लिप फोन खरीदने का बेस्ट टाइम, 2500 तक गिरी कीमत, अभी लपकें धांसू डील

1 8

Motorola Razr 60 Screen

मोटोरोला ने अपने फ्लिप फोन Motorola Razr 60 में 6.96 इंच की मेन FHD+ pOLED LTPO स्क्रीन दी है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इसके साथ 3.63 इंच का बाहरी डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus लगा है।