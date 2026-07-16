comscore
ENG

iPhone 15 सिर्फ 40,999 रुपये में खरीदें, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा सुनहरा Offer

iPhone 15 get in just 40999 on Maple store Anniversary sale price in India specs offers: आईफोन 15 को इतने कम में खरीदने का मौका। ऑफर न करें मिस।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jul 16, 2026, 05:58 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
iPhone 15 (5)zoom icon
18

IPhone Offer

अगर आप Android से iPhone में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बारी में लाखों की कीमत खर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक बढ़िया सेल लाइव है।

iPhone 15 (3)zoom icon
28

IPhone 15

इस सेल के तहत आप iPhone 15 को बेहद ही कम दाम में खरीद सकते हैं। अभी इसे खरीदने के लिए आपको 58,900 रुपये खर्च करने होते हैं।

iPhone 15 (8)zoom icon
38

IPhone Deal

लेकिन स्पेशल सेल के दौरान आप iPhone 15 को सिर्फ 40,999 रुपये में खरीद सकते हैं। नहीं यह ऑफर Amazon-Flipkart पर उपलब्ध नहीं है।

story (92)zoom icon
48

Maple Store

इसे आप Maple Store सेल के दौरान इतने सस्ते में खरीद सकते हैं। दरअसल, यह Apple की पार्टनरशिप का प्रीमियम Pre-owned स्टोर है, जहां आप यूज आईफोन को कम दाम में खरीद सकते हैं।

iPhone 15 (6)zoom icon
58

Anniversary Sale

इन दिनों इस प्लेटफॉर्म पर Anniversary Sale लाइव है। यह सेल 16 जुलाई से 26 जुलाई तक जारी रहेगी। इस दौरान आप आईफोन 15 को सस्ते में खरीद सकेंगे।

iPhone 15 (4)zoom icon
68

Display

iPhone 15 के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है।

iPhone 15zoom icon
78

Chip

iPhone 15 की बात करें, तो यह A16 Bionic से लैस है। सेल्फी के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

iPhone 15 (2)zoom icon
88

Camera

फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।