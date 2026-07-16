iPhone 15 सिर्फ 40,999 रुपये में खरीदें, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा सुनहरा Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jul 16, 2026, 05:58 PM (IST)
अगर आप Android से iPhone में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बारी में लाखों की कीमत खर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक बढ़िया सेल लाइव है।
इस सेल के तहत आप iPhone 15 को बेहद ही कम दाम में खरीद सकते हैं। अभी इसे खरीदने के लिए आपको 58,900 रुपये खर्च करने होते हैं।
लेकिन स्पेशल सेल के दौरान आप iPhone 15 को सिर्फ 40,999 रुपये में खरीद सकते हैं। नहीं यह ऑफर Amazon-Flipkart पर उपलब्ध नहीं है।
इसे आप Maple Store सेल के दौरान इतने सस्ते में खरीद सकते हैं। दरअसल, यह Apple की पार्टनरशिप का प्रीमियम Pre-owned स्टोर है, जहां आप यूज आईफोन को कम दाम में खरीद सकते हैं।
इन दिनों इस प्लेटफॉर्म पर Anniversary Sale लाइव है। यह सेल 16 जुलाई से 26 जुलाई तक जारी रहेगी। इस दौरान आप आईफोन 15 को सस्ते में खरीद सकेंगे।
iPhone 15 के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है।
iPhone 15 की बात करें, तो यह A16 Bionic से लैस है। सेल्फी के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।
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