iPhone 15 सिर्फ 40,999 रुपये में खरीदें, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा सुनहरा Offer

SIR BLO OTP Scam से रहें सावधान! अकाउंट हो जाएगा खाली

SIR BLO OTP Scam: SIR फॉर्म के नाम पर अब साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं, जो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके OTP की मांग करते हैं। इस तरह की फ्रॉड कॉल्स से अलर्ट हो जाने की जरूरत है।