Cooling Fan वाले OPPO फोन पर आया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रही सुपर डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 08, 2026, 11:57 AM (IST)
OPPO K13 Turbo Pro स्मार्टफोन 6.8 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर AGC DT-Star D+ ग्लास लगा है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 3.2GHz वाला ऑक्टा-कोर Snapdragon 8s Gen 4 4nm प्रोसेसर और Adreno 825 GPU दिया गया है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
OPPO K13 Turbo Pro फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP के प्राइमरी और 2MP के डेप्थ सेंसर को जगह मिली है। इनका अपर्चर क्रमश: f/1.8 और f/2.4 है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए के13 टर्बो 5जी में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, डुअल-व्यू, टाइम-लैप्स, स्टिकर और स्क्रीन फिल लाइट जैसे कैमरा मोड दिए गए हैं।
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ओप्पो के13 टर्बो प्रो 5जी में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें Proximity, Ambient light, Colour temperature और Gyroscope दिया गया है।
ओप्पो के इस 5जी स्मार्टफोन में वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसमें कूलिंग फैन भी दिया गया है, जिससे हीटिंग की समस्या नहीं आती है।
यह 5जी स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 36,999 रुपये में मिल रहा है।
ओप्पो के13 टर्बो प्रो पर 2050 रुपये का ऑफ दिया गया है। इसमें 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 50 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस फोन पर 6,167 रुपये की ईएमआई 6 महीने के टाइम पीरियड पर मिल रही है। इस पर 3 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर भी है।
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