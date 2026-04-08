Cooling Fan वाले OPPO फोन पर आया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रही सुपर डील

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OPPO K13 Turbo Pro 5G Deals

ओप्पो के13 टर्बो प्रो पर 2050 रुपये का ऑफ दिया गया है। इसमें 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 50 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस फोन पर 6,167 रुपये की ईएमआई 6 महीने के टाइम पीरियड पर मिल रही है। इस पर 3 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर भी है।