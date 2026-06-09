2000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं शानदार स्मार्टफोन, धाकड़ कैमरे के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 09, 2026, 11:16 AM (IST)
वनप्लस नॉर्ड 6 को 9000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इस फोन में 256 जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर लगा है। इसकी कीमत अमेजन पर 42,999 रुपये है। इसे 1512 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।
नथिंग फोन 4ए अमेजन इंडिया पर 43,200 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन पर 1519 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इसमें ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ-साथ AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, Android 16 बेस्ड ओएस और 5400mAh बैटरी मिलती है।
सैमसंग का यह स्मार्टफोन शानदार है। इस डिवाइस को अमेजन से 1651 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 46,973 रुपये है। फीचर्स पर नजर डालें, तो फोन में 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी लंबा चलती है। इसमें 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
आइक्यू 15आर का प्राइस 46,998 रुपये है। इस पर 1652 रुपये की ईएमआई और 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 7600mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 144FPS गेमिंग का सपोर्ट दिया गया है।
गूगल पिक्सल 10ए में ओएलईडी डिस्प्ले है। इस फोन में Tensor G4 चिपसेट, Titan M2 सिक्योरिटी चिप और Android 16 बेस्ड ओएस दिया गया है। इसकी बैटरी 5100mAh की है। इस डिवाइस की कीमत 48,699 रुपये है। इसे 1,712 रुपये की ईएमआई पर घर लाया जा सकता है।
A-सीरीज के इस स्मार्टफोन को Agentic AI के साथ लाया गया है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 2 दिन तक चलती है। इसे IP68 की रेटिंग दी गई है। इसकी कीमत 53,599 रुपये है। इस पर 1,884 रुपये की EMI मिल रही है।
यह मोटोरोला का प्रीमियम फोन है। यह डिवाइस अमेजन इंडिया पर 1925 रुपये की ईएमआई पर मिल रहा है। फोन में AMOLED डिस्प्ले है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसकी बैटरी 5200mAh की है।
वीवो वी70 लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन के 12 जीबी+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 53,999 रुपये है। इसे अमेजन से 1898 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इसमें ZEISS द्वारा तैयार किया गया 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसमें OLED डिस्प्ले है। इसकी बैटरी 6500mAh की है।
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