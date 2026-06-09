2000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं शानदार स्मार्टफोन, धाकड़ कैमरे के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

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Vivo V70 5G

वीवो वी70 लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन के 12 जीबी+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 53,999 रुपये है। इसे अमेजन से 1898 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इसमें ZEISS द्वारा तैयार किया गया 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसमें OLED डिस्प्ले है। इसकी बैटरी 6500mAh की है।