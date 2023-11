होम

8GB RAM, 256GB स्टोरेज, 50MP कैमरा वाले Redmi 12 5G पर धांसू ऑफर, फ्री मिल रहा Redmi Watch 3 Active

8GB RAM 256GB Storage 50MP camera featured Redmi 12 5G huge discount offer on Mi com get Redmi Watch 3 Active free: रेडमी के सस्ते 5G स्मार्टफोन की खरीद पर दमदार ऑफर मिल रहा है। शाओमी अपने इस फोन के साथ Redmi Watch 3 Active फ्री में दे रही है।

Harshit Harsh Published:Nov 28, 2023, 14:54 PM | Updated: Nov 28, 2023, 14:54 PM