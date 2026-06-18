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8000 रुपये गिरी Oppo Find X9s की कीमत, इतने कम में खरीदें 7025mAh बैटरी और 50MP कैमरा

8000 Discount offer on Oppo Find X9s featured 7025mAh battery Price in India specs: ओप्पो के फोन पर गजब डील। इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 18, 2026, 06:49 PM (IST)

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Oppo Find X9s Display

Oppo Find X9s में 6.59 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन FHD+ 1,256 x 2,760 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 1800 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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Oppo Find X9s Performance

Oppo Find X9s फोन MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस है। इसमें पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

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Oppo Find X9s RAM

Oppo Find X9s फोन में 12GB RAM व 512GB स्टोरेज मिलती है।

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Oppo Find X9s Camera

Oppo Find X9s फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद है।

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Oppo Find X9s Selfie Camera

Oppo Find X9s में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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Oppo Find X9s Battery

Oppo Find X9s फोन में 7,025mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Oppo Find X9s Price in India

Oppo Find X9s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 79,999 रुपये है। वहीं, 512GB स्टोरेज की कीमत 89,999 रुपये है।

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Oppo Find X9s Discount

Oppo Find X9s के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो Amazon पर बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 8000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। वहीं, बैंक कार्ड के जरिए अलग से 4000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।