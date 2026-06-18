8000 रुपये गिरी Oppo Find X9s की कीमत, इतने कम में खरीदें 7025mAh बैटरी और 50MP कैमरा

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Oppo Find X9s Discount

Oppo Find X9s के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो Amazon पर बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 8000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। वहीं, बैंक कार्ड के जरिए अलग से 4000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।