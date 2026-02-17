comscore
7000mAh बैटरी वाला Realme GT 7T हुआ 5,550 रुपये सस्ता, यहां मिल रही गोल्डन क्रेकर डील

7000mAh battery featured Realme GT 7T gets 5550 discount flipkart price specification: रियलमी जीटी 7टी पर छप्परफाड़ डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 17, 2026, 12:10 PM (IST)

Realme GT 7T Processor

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Realme GT 7T फोन में MediaTek Dimensity 8400-Max प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G720 GPU मिलता है। यही नहीं फोन में 512GB तक बड़ी स्टोरेज दी गई है।

Realme GT 7T Display

Realme GT 7T में 6.8 इंच का एचडी डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800×1280 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 94 प्रतिशत है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Realme GT 7T Camera

कंपनी ने Realme GT 7T में 50MP का Sony IMX896 लेंस दिया है। इसका अपर्चर f 1.8 है। इसके साथ 8MP का वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f 2.2 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Realme GT 7T Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Realme GT 7T में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f 2.4 है। इसके माध्यम से शानदार सेल्फी क्लिक करने के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।

Realme GT 7T Battery

रियलमी का यह स्मार्टफोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसको 120W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

Realme GT 7T Connectivity

Realme GT 7T में 5G, 4G, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है।

Realme GT 7T Price

रियलमी जीटी 7टी फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट क्रमश: 37,999 रुपये व 41,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme GT 7T Deals

इस पर 4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1550 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। यह डील Axis बैंक की ओर से दी जा रही है। इस फोन पर 12 महीने के लिए 2584 रुपये की EMI भी मिल रही है।