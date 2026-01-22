6000mAh बैटरी वाले POCO फोन को सस्ते में लाएं घर, बस हर महीने करने होंगे 529 रुपये Pay

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 22, 2026, 04:22 PM (IST)
POCO C85 स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 8GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
पोको सी85 स्मार्टफोन में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 810 निट्स है। इसकी स्क्रीन को TÜV Rheinland Low Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है।
फोटो क्लिक करने के लिए पोके सी85 में 50MP का बैक कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है।
POCO ने C85 5G स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग और 10 वॉट रिवर्स वायर चार्जिंग का साथ मिला है।
POCO C85 स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड Xiaomi HyperOS 2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सुरक्षा के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके साथ फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है।
कंपनी ने कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए POCO C85 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
POCO C85 फोन Flipkart पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। इसके 6GB+128GB स्टोरेज व 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 11,999 रुपये व 13,499 रुपये रखी गई है।
पोको के इस स्मार्टफोन पर 400 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिवाइस पर 529 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 8,850 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
