6000mAh बैटरी वाले Oppo K13x 5G को मात्र 492 रुपये देकर लाएं घर, Amazon की सुपर Deal

भारत में हुआ लॉन्च Redmi Note 15, जानें कीमत

नए साल की शुरुआत में Redmi ने भारत में Redmi Note 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन बड़ी बैटरी, 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले और शानदार 108MP कैमरा के साथ आता है। कीमत भी किफायती रखी गई है और बैंक ऑफर्स से और भी सस्ता मिल सकता है। आइए जानते हैं...