6000mAh बैटरी वाले Oppo K13x 5G को मात्र 492 रुपये देकर लाएं घर, Amazon की सुपर Deal

Oppo K13x 5G फोन में 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल है। साथ ही इसमें आपको 1000 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
Oppo K13x 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड Color OS 15 पर काम करता है।
Oppo K13x 5G फोन में कंपनी ने 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन पेश किए हैं।
Oppo K13x 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है।
Oppo K13x 5G में कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस कैमरे के जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे।
OPPO K3x 5G में 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।
Oppo K13x 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 16,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अमेजन सेल से कम दाम में खरीद सकेंगे।
Oppo K13x 5G फोन के डिस्काउंट पर नजर डालें, तो उसे अभी अमेजन से आप 13,998 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही फोन पर 1500 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। फोन पर 492 रुपये की ईएमआई का भी ऑप्शन मिल रहा है।
