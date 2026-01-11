6000mAh बैटरी वाले Vivo T4 Lite 5G को सिर्फ 479 रुपये देकर लाएं घर, Amazon का Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 11, 2026, 10:04 AM (IST)
Vivo T4 Lite 5G में 1000 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.74 इंच का है, जिसका रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। साथ ही इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है।
Vivo T4 Lite 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
Vivo T4 Lite 5G में कंपनी ने तीन रैम के ऑप्शन मिलते है, जिसमें 4GB RAM, 6GB RAM और 8GB RAM शामिल हैं। वहीं, फोन की स्टोरेज 128GB व 256GB की है।
Vivo T4 Lite 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।
Vivo T4 Lite 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo T4 Lite 5G फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
Vivo T4 Lite 5G फोन के 6GB RAM + 128 स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 14,999 रुपये लिस्ट है, लेकिन अभी इसे बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं।
Vivo T4 Lite 5G फोन के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इसे अमेजन से 13,624 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही फोन पर 479 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिल रहा है।
