5800mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Vivo X200 हुआ 3000 रुपये सस्ता, हाथ से न फिसलने दें बंपर डील

Netflix ने खास बच्चों के लिए लॉन्च किया ये धमाकेदार App

Netflix Playground एक नया ऐप है जो छोटे बच्चों के लिए खास बनाया गया है। इसमें बच्चे वीडियो देखने के साथ गेम खेल सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित, बिना Ads वाला है और बच्चों की पढ़ाई व क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करता है।