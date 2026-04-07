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5800mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Vivo X200 हुआ 3000 रुपये सस्ता, हाथ से न फिसलने दें बंपर डील

5800mAh battery 50mp camera Vivo X200 price down 3000 via discount offer price specs: वीवो एक्स 200 पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 07, 2026, 12:33 PM (IST)

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Vivo X200 5G (9)zoom icon
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Vivo X200 Processor

Vivo के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में मीडियाटेक का Dimensity 9400 3nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Immortalis-G925 GPU दिया गया है। इसके साथ 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।

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Vivo X200 Screen

कंपनी ने Vivo X200 में 6.67 इंच का LTPS AMOLED दिया है, जिसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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Vivo X200 Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo X200 के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स और एचडी जैसे कैमरा स्पेक्स दिए गए हैं।

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Vivo X200 Battery

वीवो का यह स्मार्टफोन 5800mAh बैटरी से लैस है। इसको 90W वायर फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी डायमेंशन 16.027 cm × 7.481 cm × 0.799 cm और वजन 197 ग्राम है। इसका बैक-कवर ग्लास फाइबर का बना है।

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Vivo X200 Camera

वीवो का यह स्मार्टफोन 5800mAh बैटरी से लैस है। इसको 90W वायर फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी डायमेंशन 16.027 cm × 7.481 cm × 0.799 cm और वजन 197 ग्राम है। इसका बैक-कवर ग्लास फाइबर का बना है।

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Vivo X200 Other Details

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए वीवो एक्स 200 में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसके साथ फोन में Accelerometer, Color Temperature, Proximity और E-compass जैसे सेंसर मिलते हैं।

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Vivo X200 Price

Vivo X200 स्मार्टफोन की कीमत 59,990 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। यह कॉसमॉस ब्लैक और नेचुरल ग्रीन कलर में उपलब्ध है।

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Vivo X200 Offers

Flipkart से वीवो एक्स 200 स्मार्टफोन को 3000 रुपये की बैंक छूट पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस पर 2939 रुपये की ईएमआई पर मिल रहा है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।