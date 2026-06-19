40,000 रुपये से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्ट टीवी, रूम को बना देंगे थिएटर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 19, 2026, 12:08 PM (IST)
Lumio Vision 7 Ultra-HD टीवी में 55 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। बेहतर साउंड के लिए टीवी में 30 वॉट के क्वाड ड्राइवर स्पीकर दिए गए हैं। इनमें Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 37,999 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,336 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।
Philips ने इस स्मार्ट टीवी में 4के अल्ट्रा ओएलईडी डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका रेजलूशन 3840x2160 पिक्सल है। इसमें 3 एचडीएमआई पोर्ट्स, 2 यूएसबी और ब्लू-रे स्पीकर दिए गए हैं। इसमें 30 वॉट की साउंड आउटपुट मिलती है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसे अमेजन इंडिया से 37,999 रुपये में घर लाया जा सकता है। इस पर किफायती कैशबैक और ईएमआई मिल रही है।
शाओमी अल्ट्रा एचडी टीवी पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत अमेजन पर 36,999 रुपये है। इस पर 1,301 रुपये की ईएमआई मिल रही है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ओटीटी ऐप का सपोर्ट दिया गया है। इसमें 4K Ultra HD स्क्रीन मिलती है। इसमें Dolby Audio वाला स्पीकर दिया गया है।
Vu के इस स्मार्ट टीवी में 4के क्यूएलईडी स्क्रीन है। इसका साइज 55 इंच है। इसमें बिल्ट-इन साउंडबार और डॉल्बी-एटमॉस वाला स्पीकर दिया गया है। इसमें गूगल टीवी ओएस, एक्टीवॉइस रिमोट कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। यह 36,490 रुपये में अवेलेबल है। इसे 1,283 रुपये की ईएमआई पर अपना बनाया जा सकता है।
Acer के 4K Ultra HD Ultra QLED TV में 60Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz VRR, Dolby Atmos के साथ 80W साउंड और HDMI 2.1 का सपोर्ट मिलता है। इसमें Google Assistant और Chromecast भी दिया गया है। इसका प्राइस 37,999 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट और 1,336 रुपये की EMI दी जा रही है।
Hisense स्मार्ट टीवी में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी डिस्प्ले है। इस टीवी में 48 वॉट की पावर वाले स्पीकर दिए गए हैं, जो शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गेमिंग और क्रिकेट मोड मिलता है। इसकी कीमत 37,999 रुपये है।
Toshiba के इस स्मार्ट टीवी में 55 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी 2.0 और 1 यूएसबी 3.0 पोर्ट दिया गया है। इसके साथ वाई-फाई और ब्लूटूथ भी मिलता है। इतना ही नहीं टीवी में यूट्यूब, प्राइम वीडियो और जी5 जैसे ओटीटी ऐप्स दिए गए हैं।
coocaa Frameless QLED Ultra स्मार्ट टीवी में 55 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें सैटेलाइट पोर्ट, 3 एचडीएमआई और ब्लू रे स्पीकर दिया गया है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें ओटीटी ऐप जैसे जी5, नेटफ्लिक्स आदि का एक्सेस मिलता है। इसका प्राइस 32,999 रुपये है।
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