40,000 रुपये से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्ट टीवी, रूम को बना देंगे थिएटर

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Lumio Vision 7 Ultra-HD Smart QLED Google TV

Lumio Vision 7 Ultra-HD टीवी में 55 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। बेहतर साउंड के लिए टीवी में 30 वॉट के क्वाड ड्राइवर स्पीकर दिए गए हैं। इनमें Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 37,999 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,336 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।