50MP+50MP+50MP कैमरा वाला OnePlus 15 फोन 3000 रुपये सस्ता खरीदें, Offer सिर्फ यहां

आ गया स्मार्ट चश्मा, कॉलिंग साथ कर पाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग

Meta ने Oakley के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस को भारत में लॉन्च किया है। यह Oakley Meta Vanguard है। इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट दिया गया है। यानी कि आप अपनी भाषा में इसका उपयोग कर पाएंगे। इसमें स्पीकर और 12MP का कैमरा भी मिलता है।