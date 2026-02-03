comscore
50MP+50MP+50MP कैमरा वाला OnePlus 15 फोन 3000 रुपये सस्ता खरीदें, Offer सिर्फ यहां

50MP+50MP+50MP Camera featured OnePlus 15 3000 discount offer on Amazon Price in India specs: वनप्लस के फोन के दाम धड़ाम गिरे। ऑफर मिलेगा सिर्फ यहां।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 03, 2026, 12:49 PM (IST)

Oneplus 15 (5)zoom icon
18

OnePlus 15 Display

OnePlus 15 के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 1800 Nits की ब्राइटनेस दी गई है।

Oneplus 15 (4)zoom icon
28

OnePlus 15 Performance

OnePlus 15 फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर काम करता है।

Oneplus 15 (9)zoom icon
38

OnePlus 15 RAM

OnePlus 15 फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मौजूद हैं।

Oneplus 15 (3)zoom icon
48

OnePlus 15 Camera

OnePlus 15 में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है।

Oneplus 15 (8)zoom icon
58

OnePlus 15 Selfie Camera

OnePlus 15 में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे।

Oneplus 15 (7)zoom icon
68

OnePlus 15 Battery

OnePlus 15 में कंपनी ने 7300mAh की तगड़ी बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

Oneplus 15 (10)zoom icon
78

OnePlus 15 Price

OnePlus 15 फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 89,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 72,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

Oneplus 15 (6)zoom icon
88

OnePlus 15 Discount

OnePlus 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अमेजन से बैंक कार्ड के जरिए फोन खरीदने पर आपको अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।