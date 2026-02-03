50MP+50MP+50MP कैमरा वाला OnePlus 15 फोन 3000 रुपये सस्ता खरीदें, Offer सिर्फ यहां

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 03, 2026, 12:49 PM (IST)
OnePlus 15 के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 1800 Nits की ब्राइटनेस दी गई है।
OnePlus 15 फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर काम करता है।
OnePlus 15 फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मौजूद हैं।
OnePlus 15 में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है।
OnePlus 15 में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे।
OnePlus 15 में कंपनी ने 7300mAh की तगड़ी बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
OnePlus 15 फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 89,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 72,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
OnePlus 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अमेजन से बैंक कार्ड के जरिए फोन खरीदने पर आपको अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।
