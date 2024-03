होम

50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 12GB RAM के साथ आया Vivo V30 Pro, देखें फर्स्ट लुक

50MP Camera 5000mah Battery 12GB RAM Vivo V30 pro first look top feature price in india Sale and pre order details check here: Vivo V30 Pro को शानदार डिजाइन और फीचर्स के साथ लाया गया है।

Mona Dixit Published:Mar 07, 2024, 13:33 PM | Updated: Mar 07, 2024, 13:33 PM