200MP कैमरे वाले Vivo फोन पर दिल खुश करने वाली डील, यहां मिल रहा 8000 का बंपर Discount

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 13, 2026, 01:47 PM (IST)
Vivo X300 स्मार्टफोन को भारत में Elite Black, Mist Blue और Summit Red कलर में उपलब्ध कराया गया है। इस फोन को IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। यह Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।
फास्ट वर्किंग के लिए Vivo X300 5G फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × C1-Ultra + 3 × C1-Premium + 4 × C1-Pro है। इसमें 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo X300 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करने वाला 200MP का मेन लेंस, 50MP का वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo X300 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें Snapshot, Portrait, Photo, Video, High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Long Exposure, Time-Lapse, Supermoon, Astro, Landscape & Night Mode, Pro और Live Photo जैसे फीचर्स मिलते हैं।
कंपनी ने Vivo X300 स्मार्टफोन में 6040mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Vivo X300 फोन में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 150.57mm × 71.92mm × 7.95mm है। इसका वजन 190 ग्राम है।
Vivo X300 5G को अमेजन इंडिया पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 75,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 81,999 रुपये में मिल रहा है।
ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से Vivo X300 फोन को खरीदने पर 8000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 2,883 रुपये की EMI ऑफर की जा रही है। साथ ही, 55,600 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
