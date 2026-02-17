200MP कैमरा वाले Oppo Find X9 Pro पर सीधे 7500 का Discount, ऑफर देख खरीदने के लिए मची होड़

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 17, 2026, 01:30 PM (IST)
Oppo Find X9 Pro में 6.78 इंच का Pro XDR AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है। इस डिस्पले में आपको 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस मौजूद है।
Oppo Find X9 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 पर काम करता है। इसके साथ कंपनी कई साल तक OS व सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करते हैं।
Oppo Find X9 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200MP का तीसरा सेंसर सेटअप का हिस्सा है।
Oppo Find X9 Pro में सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस कैमरे का साथ आप वीडियो कॉलिंग का आनंद भी ले सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro फोन में सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।
Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 6000mAh नहीं बल्कि 7500mAh बैटरी मिलती है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं, 50W वायरलेस चार्जिंग स्पीड भी इसमें दी गई है।
Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,39,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अमेजन से 1,09,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro के ऑफर की बात करें, तो इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 7500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information