200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी वाले Oppo Find X9 Pro पर 7500 रुपये का Discount, हाथ से न जानें दे मौका

भारत में छा गया LPG बुकिंग ऐप, डाउनलोड में बना नंबर 1

भारत में इन दिनों IndianOil One App अचानक तेजी से ट्रेंड करने लगा है। LPG सिलेंडर की बढ़ती मांग और सप्लाई को लेकर लोगों की चिंता के बीच लाखों यूजर्स गैस बुकिंग के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं।