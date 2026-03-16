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200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी वाले Oppo Find X9 Pro पर 7500 रुपये का Discount, हाथ से न जानें दे मौका

200MP Camera 7500mAh battery Oppo Find X9 Pro 7500 Discount offer Price in India specs: ओप्पो के फोन पर धांसू डील। सस्ते में घर लाने का सुनहरा मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 16, 2026, 03:31 PM (IST)

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Oppo Find X9 Pro (6)zoom icon
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Oppo Find X9 Pro Display

Oppo Find X9 Pro फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। वहीं, डिस्प्ले में 1,272×2,772 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। इस डिस्प्ले में 3600 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी।

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Oppo Find X9 Pro Performance

Oppo Find X9 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 के साथ आता है। कंपनी इसके साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगी।

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Oppo Find X9 Pro RAM

Oppo Find X9 Pro को कंपनी ने 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मॉडल के साथ पेश किया है।

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Oppo Find X9 Pro Camera

Oppo Find X9 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 200MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

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Oppo Find X9 Pro Selfie Camera

Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इस कैमरे के साथ सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

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Oppo Find X9 Pro Battery

Oppo Find X9 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 7500mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

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Oppo Find X9 Pro Price

Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे आप तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे।

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Oppo Find X9 Pro Discount

Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 7500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।