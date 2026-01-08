200mp Camera 6200mah Battery Oppo Reno 15 Pro Mini Launched In India Price In India Top Specs
200MP कैमरा और 6200mAh बैटरी के साथ OPPO Reno 15 Pro Mini भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन की पहली झलक और टॉप फीचर्स
200MP Camera 6200mAh battery OPPO Reno 15 Pro Mini launched in India Price in India Top specs: ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी कॉम्पैक्ट साइज में लॉन्च हो गया है। तस्वीरों में देखें फोन की पहली झलक और टॉप फीचर्स।
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 08, 2026, 03:18 PM (IST)