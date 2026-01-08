comscore
200MP कैमरा और 6200mAh बैटरी के साथ OPPO Reno 15 Pro Mini भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन की पहली झलक और टॉप फीचर्स

200MP Camera 6200mAh battery OPPO Reno 15 Pro Mini launched in India Price in India Top specs: ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी कॉम्पैक्ट साइज में लॉन्च हो गया है। तस्वीरों में देखें फोन की पहली झलक और टॉप फीचर्स।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 08, 2026, 03:18 PM (IST)

OPPO Reno 15 Pro Mini (5)zoom icon
18

OPPO Reno 15 Pro Mini Display

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 6.39 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1272 x 2772 पिक्सल है। साथ ही डिस्प्ले में आपको 3600 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी।

OPPO Reno 15 Pro Mini (2)zoom icon
28

OPPO Reno 15 Pro Mini Performance

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन MediaTek Dimensity 8450 (3nm) प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (1)zoom icon
38

OPPO Reno 15 Pro Mini RAM

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में 12GB RAM मिलती है। वहीं, फोन की सेट्रोज 256GB व 512GB की है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (7)zoom icon
48

OPPO Reno 15 Pro Mini Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मौजूद है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (6)zoom icon
58

OPPO Reno 15 Pro Mini Selfie Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (4)zoom icon
68

OPPO Reno 15 Pro Mini Battery

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 6200mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (3)zoom icon
78

OPPO Reno 15 Pro Mini Price

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज का है। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज की कीमत 64,999 रुपये है।

OPPO Reno 15 Pro Minizoom icon
88

OPPO Reno 15 Pro Mini Sale

OPPO Reno 15 Pro Mini की सेल Flipkart, Amazon व OPPO फोन पर शुरू होने जा रही है। फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है।