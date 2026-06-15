200MP कैमरा + 200MP कैमरा वाले Vivo X300 Ultra पर 16,000 रुपये की छूट, Discount न करें मिस

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Vivo X300 Ultra Camera

Vivo X300 Ultra में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। वहीं, 200MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का है।