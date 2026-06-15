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200MP कैमरा + 200MP कैमरा वाले Vivo X300 Ultra पर 16,000 रुपये की छूट, Discount न करें मिस

200MP Camera 200MP Camera Vivo X300 Ultra 16000 Discount offer on Amazon flipkart offer Price in India specs: वीवो के फोन पर धांसू डील। ऐसे सस्ते में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 15, 2026, 07:13 PM (IST)

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Vivo X300 Ultra (8)zoom icon
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Vivo X300 Ultra Display

Vivo X300 Ultra में कंपनी ने 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,440 x 3,168 पिक्सल है।

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Vivo X300 Ultra Performance

Vivo X300 Ultra फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया है। कंपनी ने इसमें सिंगल 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है।

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Vivo X300 Ultra Camera

Vivo X300 Ultra में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। वहीं, 200MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का है।

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Vivo X300 Ultra Selfie Camera

Vivo X300 Ultra स्मार्टफोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

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Vivo X300 Ultra Battery

Vivo X300 Ultra फोन कंपनी ने 6600mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसमें आपको 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इस सेटअप का हिस्सा है।

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Vivo X300 Ultra Price

Vivo X300 Ultra के सिंगल 16GB RAM + 1TB स्टोरेज की कीमत 1,59,999 रुपये है।

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Vivo X300 Ultra Amazon Discount

Vivo X300 Ultra के Amazon डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को बैंक कार्ड के जरिए 16000 रुपये डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।

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Vivo X300 Ultra Flipkart Discount

Vivo X300 Ultra के Flipkart डिस्काउंट की बात करें, तो फोन पर 4000 रुपये का ऑफ मिल रहा है।